Fenerbahçe Opet, Kocaeli Kadın Basketbol'u 86-70 Yendi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol takımını 86-70'lik skorla geçerek galibiyet elde etti. Maçta, Fenerbahçe Opet'ten Allen ve Rupert 18'er sayı ile öne çıktı.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ozan Gönen, Kadir Giray Esen, Musa Onur Savaş
Kocaeli Kadın Basketbol: Martinez 15, Derin Yaya 5, Zabotkaite 11, Yağmur Bul 3, Şuğranur Hatice Sönmez 16, Jones 8, Reimer 12, Buket Ünal
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 7, Allen 18, Alperi Onar 15, Rupert 18, Tilbe Şenyürek 6, Allemand, Billings 17
1. Periyot: 27-21
Devre: 37-46
3. Periyot: 48-70
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor