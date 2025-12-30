Halkbank Kadınlar Basketbol Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenecek Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekiminde TBF yöneticileri ve kupada mücadele edecek takımların temsilcileri yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, kura çekiminin hayırlı olmasını dileyerek "Yalova'da gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ligin ilk yarısında gösterdikleri performansla bu kupada mücadele etmeye hak kazanan ekiplerin sahada ortaya koyacakları mücadeleyle kadın basketbolunun gelişimini bir kez daha gözler önüne sereceklerine inanıyorum. Bu organizasyonda yer almaya hak kazanan takımları tebrik ediyor ve şimdiden başarılar diliyorum. Dörtlü Final maçlarını canlı yayınlayarak bu heyecanı ekranlara taşıyacak olan HT Spor'a teşekkür ediyorum. Ayrıca turnuvanın isim sponsoru olan Halkbank'a değerli desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Türk basketbolunun geleceği açısından kadın basketboluna verilen her destek çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Yönetmeni Ozan Yıkılmaz ise tüm takımların hem kupada hem de ligin devamında başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ederek "Ligimize ve Federasyon Kupası'na isim sponsoru olan Halkbank'a ve dörtlü final müsabakalarımızı canlı olarak yayınlayacak olan HT Spor'a teşekkürlerimi iletmek isterim. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk yarısını puan tablosunda ilk sekiz içinde bitiren takımlarımızın karşı karşıya geleceği Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası'na katılmaya hak kazanan tüm kulüplerimizi tebrik ederim." diye konuştu.

20-21 Ocak 2026 tarihlerinde tek maç üzerinden gerçekleşecek çeyrek final müsabakalarının ardından 23-25 Ocak 2026 tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Dörtlü Final organizasyonuyla şampiyonun belirleneceği kupada eşleşmeler şöyle oluştu:

Çeyrek final:

Yalova VİP-Zorlu Koleji Samsun Basketbol

Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri-Mersin Gençlerbirliği

İstanbul Gençlik Spor-Seçil Kauçuk Mersin Basketball

Fenerbahçe Gelişim-Turgutlu Belediyespor

Dörtlü final

Yalova VİP/Zorlu Koleji Samsun Basketbol galibi-Fenerbahçe Gelişim/Turgutlu Belediyespor galibi

Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri/Mersin Gençlerbirliği galibi-İstanbul Gençlik Spor/Seçil Kauçuk Mersin Basketbol galibi