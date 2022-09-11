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Halkbank ilk hazırlık maçını kazandı

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Halkbank ilk hazırlık maçını kazandı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ve hakemler Zeki Bocutcu ile Koray Yılmazgil'in yönettiği karşılaşmayı Halkbank, 25-19, 25-19, 23-25 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla kazandı.

Mavi-beyazlılarda transferler Micah Ma'a, Deniz İvgen, Mert Matic, Serhat Coşkun ve Yunus Emre Tayaz da maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Büyükşehir Belediyespor voleybol Halkbank Spor Haberler

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