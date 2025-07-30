Halkbank, Ertuğrul Gazi Metin ile Anlaştı
Halkbank, 29 yaşındaki orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Metin, Türk voleybolunun önemli isimlerinden biri olup, Galatasaray, Altekma ve Arkas Spor gibi takımlarda deneyim kazandı.
SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"204 santimetre boyundaki Ertuğrul Gazi Metin, Türk voleybolunun yetiştirdiği önemli orta oyuncular arasında yer almakta olup; Galatasaray, Altekma ve son olarak Arkas Spor gibi takımlarda edindiği tecrübeyle dikkat çekmektedir. Özellikle son dönemdeki blok etkinliği ve istikrarlı performansıyla öne çıkan oyuncu, yeni sezonda mavi-beyaz formamız altında mücadele edecek.??????? Sahadaki enerjisi, oyun disiplini ve fiziksel gücüyle takımımıza katkı sağlamasını beklediğimiz Ertuğrul Gazi Metin'e Halkbank ailesine hoş geldin diyor; sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."