Halkbank, Efeler Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 8. haftasında sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 27-25, 24-26, 23-25, 25-20 ve 15-12 sonuçlandı.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 8. haftasında sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Halkbank: Murat Yenipazar, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Darlan Ferreira, Sam Deroo, Halit Kurtuluş, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Denislav Slavchev Bardarov, Alejandro Rodriguez Fuentes, Jeffrey Paul Jendryk II, Yiğit Hamza Aslan.
Fenerbahçe Medicana: Fernando Gil Kreling Cachopa, Matthew Anderson, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy Chinenyeze, Beytullah Hatipoğlu (L), Recep Çınar Yağlı (L), Kaan Gürbüz, Mert Mati, Burutay Subaşı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Muhammed Kaya, Emir Aslan Güner, Caner Dengin.
Setler: 27-25 | 24-26 | 23-25 | 25-20 | 15-12