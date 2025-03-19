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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne Yükseldi

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne Yükseldi
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Halkbank, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PGE Projekt Warszawa'yı eleyerek dörtlü finale adını yazdırdı. Deplasmanda oynanan ikinci maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, ilk karşılaşmadan aldığı 3-1'lik galibiyetle altın sete taşındı ve bu sette 15-12'lik skorla galip geldi. Hollandalı smaçör Dick Kooy, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

2025 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PGE Projekt Warszawa takımını eleyen Halkbank, adını dörtlü finale yazdırdı.

Halkbank, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Polonya'nın PGE Projekt Warszawa takımına 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) mağlup oldu. İlk karşılaşmadan Ankara ekibi 3-1 galip ayrıldığı için mücadele altın sete taşındı. Altın sette rakibine 15-12'lik üstünlük kuran Halkbank adını dörtlü finale yazdırmayı başardı.

Mücadelenin en değerli oyuncusu Halkbank'ın Hollandalı smaçörü Dick Kooy seçildi.

Halkbank, 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde Sir Sicoma Monini Perugia-Mint Vero Volley Monza eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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