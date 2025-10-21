Haberler

Halkbank, Bulgar Smaçör Matey Kaziyski ile Anlaştı

Halkbank, Bulgar Smaçör Matey Kaziyski ile Anlaştı
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2013-2014 sezonunda kulübü temsil eden Matey Kaziyski ile 11 yıl aradan sonra yeniden anlaşma sağladı. Kaziyski, kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynadı ve birçok başarı elde etti.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaşma sağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2013-2014 sezonunda Halkbank Spor Kulübü forması giyen ve bu süreçte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Kaziyski, 11 yıl aranın ardından yeniden kadromuza katıldı. Matey Kaziyski'ye kulübümüze yeniden 'hoş geldin' diyor, birlikte geçireceğimiz yeni dönemde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giyen, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere önemli organizasyonlarda başarılar elde eden 1984 doğumlu Kaziyski, Bulgaristan Milli Takımı'nda da uzun yıllar görev yaptı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
