Haberler

Halkbank, Darlan Souza ile anlaştı

Halkbank, Darlan Souza ile anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, 24 yaşındaki Brezilyalı pasör çaprazı Darlan Souza ile anlaştı. Souza, Halkbank ailesine katılmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Brezilyalı pasör çaprazı Darlan Souza ile anlaşmaya vardı.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank, 24 yaşındaki Brezilyalı pasör çaprazı Darlan Souza'yı transfer etti. Transferin ardından Halkbank Spor Kulübü Medya Ekibi'ne açıklamalarda bulunan Darlan Souza, "Dünya voleybolunun en güçlü kulüplerinden biri olan Halkbank ailesinin bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Bu ailenin bir üyesi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve hedeflerimize ulaşabilmek için her gün elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ankara'daki voleybolseverlerin ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve birlikte gerçekten özel bir bağ kuracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fluminense'de voleybol kariyerine başlayan sonrasında uzun yıllar boyunca Sesi Bauru forması giyen Brezilyalı oyuncu, son iki sezonunu İtalya Serie A ekiplerinden Rana Verona'da geçirdi.

Brezilya Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Darlan Souza, milli takım kariyerinde 2022 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası bronz madalyası, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) bronz madalyası, 2023 Pan Amerikan Oyunları altın madalyası ve 2018 Güney Amerika U19 Şampiyonluğu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan binlerce çalışanı ilgilendiren emsal karar: Mesai dışı eğitim fazla mesai sayıldı

Fazla mesai tartışmasına KDK noktayı koydu
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Çağatay Ulusoy'a soğuk duş: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı

Çağatay'a büyük şok: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı
Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı