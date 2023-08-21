Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla hummalı çalışmaların devam ettiği Haliliye'ye 21 semt sahası kazandırıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilerek kısa sürede tamamlanan 21 adet sentetik halı saha, gençlerin spordaki yeni adresi oluyor. Hayatın her alanında vatandaşlara dokunacak eserler ve projeler sunan Belediye Canpolat'ın 21 mahallede gençlerin hizmetine sunduğu semt sahaları, mahallelerin sosyal donatı alanı ihtiyaçlarına yanıt oldu. Mahallelerde yapılan tespitlerin ardından ihtiyaca yönelik kırsal ve merkez 21 mahallede yükselen semt sahaları projeleri, sporla tanışma fırsatı bulan gençlerle dolup taşıyor. Semt sahalarıyla gençlerin hem sportif faaliyetleri yönelmesi hem de sağlıklı kalmaları hedeflenirken, mahallelerindeki ihtiyaçların tamamlandığını belirten mahalle muhtarları, Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti. Yedikuyu Mahallesinde hizmete sunulan halı saha ile gençlerin vakitlerini sporla geçirdiğini belirten Muhtar İbrahim Barın, "Gördüğünüz gibi Sayın Belediye Başkanımız bize de bir halı saha yaptı. Bütün köy adına, gençler adına kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Boydere Mahalle Muhtarı Mehmet Güneş, Haliliye Belediyesi tarafından yapılan halı sahadan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. "Mahallemize halı saha en iyi şekilde yapıldı" diyen Dağ eteği Mahalle Muhtarı Halil Yıldız, "Mehmet Başkanıma, ekibine, Haliliye Belediyesi çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, hizmetler devam edecek inşallah" dedi. Taşlıca Mahalle Muhtarı Osman Çiftçi, Kengerli Mahalle Muhtarı Mahmut Akbaş, Köse Mahalle Muhtarı Halil Mol ve Yukarı Akören Mahalle Muhtarı Ahmet Akar da, Mehmet Canpolat'ın mahallelerindeki eksiklikleri giderdiğini ve gençliğe önem verdiğini söyleyerek, gençlerin vazgeçilmez adresi haline gelen halı sahaların hizmete sunulmasından ötürü teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA