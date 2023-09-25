Haliliye Belediyesi Futbol Okulu Gençlerin Yoğun İlgi Görmesiyle Dikkat Çekiyor

Haliliye Belediyesi Futbol Okulu, geleceğin yıldız sporcusu olmak isteyen gençlerin yoğun ilgisiyle dolup taşıyor. Antrenörlerin verdiği eğitimle sporla tanışan gençler, Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyor.

Hayatın her alanında gençleri destekleyen Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Spor Birimi aracılığıyla hizmete sunduğu kurslarla gençleri yalnız bırakmıyor. Belediye bünyesindeki merkezlerde gençlere yönelik çeşitli kurslar faaliyete sunulurken, geleceğin yıldız futbolcusu olmak isteyen gençler için de Futbol Okulu hizmet veriyor. Alanında uzman antrenörler tarafından verilen Futbol Okulu kursuna katılan 7-14 yaş aralığındaki gençlere, futbolun teknik kuralları öğretiliyor. Verilen teorik eğitimin yanında halı sahada sürdürülen eğitimde futbol terimlerini de uygulamalı olarak öğrenen gençler, Futbol Okuluna yoğun ilgi gösteriyor. Genç sporcular, yeteneklerini keşfetmeleri için de fırsat sunulan eğitimde hayalleri için ter döküyor.

Futbol Okuluyla hem spor alışkanlığı kazandıklarını hem de hayallerine hazırlandıklarını söyleyen gençler, sunulan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkan Mehmet Canpolat başta olmak üzere Haliliye Belediyesine teşekkür ettiklerini dile getirdi. - ŞANLIURFA