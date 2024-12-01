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Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı

Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'daki Al-Hilal - Al-Shabab maçında düdük çaldı. Müsabakayı Al-Hilal 2-1 kazanırken, Meler gösterdiği kırmızı kartlar ve verdiği kararlar maça damga vurdu. Geçmişte Fenerbahçe'yi de çalıştıran Al-Shabab Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşma sonrası Türk hakemi, "Halil Umut Meler adil değildi. Kırmızı kart yanlış. Çok iyi oynadık ama hakem gidişatı değiştirdi. Kendisini tebrik ediyorum" sözleriyle eleştirdi.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında Al Shabab, sahasında Al Hilal'i konuk etti. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

MELER'İN KIRMIZI KARTLARI MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmada Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 14. ve 62. dakikalarda Sergej Milinkovic-Savic kaydetti. Al Shabab'ın tek golü ise 6. dakikada Abderrazak Hamdallah'tan geldi. Mücadeleye Halil Umut Meler'in gösterdiği kırmızı kartlar ise maça damga vurdu. Meler mücadelenin 44. dakikasında Al Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. 58. dakikada ise Meler, bu kez Al Shabab futbolcusu Al Sharari'ye kırmızı kart gösterdi.

VITOR PEREIRA: MAÇIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ

Maçın ardından Al Shabab Teknik Direktörü Vitor Pereira, Halil Umut Meler'e oldukça öfkeliydi. Pereira açıklamasında, "Halil Umut Meler adil değildi. Kırmızı kart yanlış. Sarı kartları sadece bize çıkardı. Çok iyi oynadık ama hakem gidişatı değiştirdi. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

JORGE JESUS: KIRMIZI KARTLARI DOĞRUYDU

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus iseMeler'in yönetimiyle ilgili olarak, "Halil Umut Meler çok iyi maç yönetti. Kırmızı kartları doğruydu. Skora etki etmedi" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Bu adamdan hakem olmaz yumruğu hak etmişti yinede gitmedi yapının en büyük hakemi

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Haber Yorumlarıİhsan Yayla:

Bu adam yurtdışında her maç yönettiğinde Türkiye'nin itibarı biraz daha zedeleniyor, ananızın babanızın hatırına alın şunun elinden düdüğü, hakemlikten emekli edin yoksa bir gün çok büyük olaylara sebebiyet verecek.

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

orda da dayak yer bu gudubet

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