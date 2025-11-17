Halil Umut Meler, Hırvatistan - Karadağ Maçında Düdük Çalacak
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu mücadelesinde Karadağ ile Hırvatistan arasında düzenlenecek maçı yönetecek. Karşılaşma Podgorica'daki Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Podgorica şehrindeki Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor