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Halil Umut Meler, EURO 2024 hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor

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Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak olan Elit FIFA hakemi Halil Umut Meler, organizasyon öncesi hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Meler ve diğer hakemler, Frankfurt'ta düzenlenen kampta teorik ve pratik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev alacak Elit FIFA hakemi Halil Umut Meler organizasyon öncesi hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ile FIFA yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA VAR kadrosundan Alper Ulusoy, Almanya'da EURO 2024 hakem hazırlık kampında yer alıyor.

Turnuvanın yapılacağı şehirlerden biri olan Frankfurt'ta düzenlenen kampta teorik hazırlığın yanı sıra pratik çalışmalar ve saha uygulamaları da gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Halil Umut Meler Futbol Spor Güncel Haberler

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