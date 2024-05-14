Halil Umut Meler, EURO 2024 hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev alacak Elit FIFA hakemi Halil Umut Meler organizasyon öncesi hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ile FIFA yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA VAR kadrosundan Alper Ulusoy, Almanya'da EURO 2024 hakem hazırlık kampında yer alıyor.

Turnuvanın yapılacağı şehirlerden biri olan Frankfurt'ta düzenlenen kampta teorik hazırlığın yanı sıra pratik çalışmalar ve saha uygulamaları da gerçekleştiriliyor.