Haberler

Halil Umut Meler, Belçika-Kuzey Makedonya Maçını Yönetecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'ndaki Belçika ile Kuzey Makedonya maçını yönetecek. Karşılaşma Gent'te gerçekleşecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, yarın Belçika ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent şehrindeki Gent Arena'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
206 bin kişinin emekliliği iptal edildi

206 bin kişinin emekliliği iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev otomotiv markası Amerikalılara satıldı

Türkiye'nin dev otomotiv markası Amerikalılara satıldı
206 bin kişinin emekliliği iptal edildi

206 bin kişinin emekliliği iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.