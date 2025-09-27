Haberler

Halil Kaan Köroğlu, Dünya Kürek Şampiyonası'nda 6. Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli sporcu Halil Kaan Köroğlu, Çin'de düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo erkekler tek çifte kategorisinde 6. olarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olarak finale yükseldi ve 07:16.23'lük derecesiyle yarışı tamamladı.

Milli sporcu Halil Kaan Köroğlu, Çin'de düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonası'nda 6. oldu.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şanghay kentinde devam eden organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Halil Kaan, finale yükseldi.

Hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde yarışan Halil Kaan Köroğlu, 07: 16.23'lük derecesiyle yarışı altıncı sırada bitirdi.

56 ülkeden 900 sporcunun mücadele ettiği organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
Böylesini ilk kez göreceksiniz: Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak

Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.