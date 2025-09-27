Halil Kaan Köroğlu, Dünya Kürek Şampiyonası'nda 6. Oldu

Milli sporcu Halil Kaan Köroğlu, Çin'de düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonası'nda 6. oldu.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şanghay kentinde devam eden organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Halil Kaan, finale yükseldi.

Hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde yarışan Halil Kaan Köroğlu, 07: 16.23'lük derecesiyle yarışı altıncı sırada bitirdi.

56 ülkeden 900 sporcunun mücadele ettiği organizasyon yarın sona erecek.