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Haliç Yelken Yarışları Bu Hafta Sonu Gerçekleşecek

Haliç Yelken Yarışları Bu Hafta Sonu Gerçekleşecek
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22 Eylül'de Haliç Su Sporları Merkezi'nde, 10 kulüpten 100 sporcunun katılacağı yelken yarışları düzenlenecek. 6-17 yaş arası genç yelkenciler Optimist, Ilca 4 ve RS Quest sınıflarında mücadele edecek.

22 Eylül tarihlerinde 10 kulüpten 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Haliç Su Sporları Merkezi bu hafta sonu yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak. Farklı kategorilerde 6 - 17 yaş arası yelkencilerin katılacağı Haliç Yelken Yarışları, 21 - 22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

İBB ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde Bosphorus Cup kapsamında ikinci kez gerçekleştirilecek etkinlikte 10 kulübün 100 sporcusu yarışacak. Sporcular denizde şampiyonluk mücadelesi verirken, aileleri de tribünlerden heyecanlarına ortak olacak.

6 - 17 yaş aralığındaki sporcuların yelken açacağı organizasyonda Optimist ve Ilca 4 sınıflarında genel ve junior genel kategorilerde yarışlar yapılacak. İlk kez gerçekleştirilecek olan ve 13 - 17 yaş arası sporcuların katılabileceği RS Quest sınıfı yarışları için 19 - 20 Eylül tarihlerinde parkur antrenmanı yapılacak.

Yarışların sonunda kulüplere ve sporculara kupa ve çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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