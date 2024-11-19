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Hakkında yakalama kararı verilen Batuhan Karadeniz Türkiye'ye dönünce ne yapacağını söyledi

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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak yurt dışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye dönünce ne yapacağını açıkladı. Karadeniz, canlı yayında sorulan, "Yakalama kararı doğru mu?" şeklindeki soruya, "Bilmiyorum, dönünce bakacağım. Benim bulunduğum yerde bu iş legal, ben Türk parasıyla oynamıyorum. Dönünce bakacağız, boynumuz kıldan ince" yanıtını verdi.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan ancak yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

"BOYNUMUZ KILDAN İNCE"

Karadeniz açtığı bir canlı yayında, "Yakalama kararı doğru mu?" şeklindeki soruya, "Bilmiyorum, dönünce bakacağım. Benim bulunduğum yerde bu iş legal, ben Türk parasıyla oynamıyorum. Dönünce bakacağız, boynumuz kıldan ince" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

Hakkında yakalama kararı verilen Batuhan Karadeniz Türkiye'ye dönünce ne yapacağını söyledi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet Akyol:

Sorun senin kumar oynaman değil. Yasadışı kumar sitelerinin reklamını Türklere yapman.Bu siteler insanların hayatını karartıyor.Senin gibi insanlar da bu işe yardımcı oluyor.

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMGk:

Leş bir hayat

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıÇağatay Çetin:

Batum da bu adam.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
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