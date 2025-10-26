Haberler

Hakkarili Bedirhan Durğun, Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen Büyükler Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 55 kiloda Hakkari'yi temsil eden Bedirhan Durğun, Türkiye üçüncüsü oldu. Başarısı Hakkari spor camiasında büyük bir gurur yarattı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, "İlimizi başarıyla temsil eden sporcumuz Bedirhan Durğun'u tebrik ediyor, gelecekteki müsabakalarda da başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
