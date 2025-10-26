Hakkarili Bedirhan Durğun, Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Büyükler Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Hakkarili Bedirhan Durğun, 55 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Kahramanmaraş'ta 25 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen Büyükler Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Hakkari'yi temsil eden Bedirhan Durğun, üstün bir performans sergileyerek 55 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcunun elde ettiği bu önemli başarı, Hakkari spor camiasına büyük gurur yaşattı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, "İlimizi başarıyla temsil eden sporcumuz Bedirhan Durğun'u tebrik ediyor, gelecekteki müsabakalarda da başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - HAKKARİ