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Hakkarigücüspor, Giresun Sanayispor'u 5-1 yendi; Owusuaa hat-trick yaptı

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hakkarigücüspor, Merzan Futbol Sahası'nda Giresun Sanayispor'u 5-1 mağlup etti. Owusuaa'nın 20 ve 31. dakika golleriyle ilk yarıyı ev sahibi 2-0 önde kapattı; Owusuaa maçta hat-trick yaptı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hakkarigücüspor, Giresun Sanayispor'u 5-1 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Elizabeth Owusuaa'nın 20 ve 31. dakikalarda attığı gollerle ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Hakkarigücüspor, 53 ve 66. dakikalarda Peace Essien ve 63. dakikada "hat-trick" yapan Owusuaa'nın golleriyle farkı 5'e çıkardı.

Konuk ekip, 87. dakikada İvanice Santos'un golüyle farkı 4'e indirdi ve karşılaşma 5-1 sona erdi.

Kaynak: AA
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