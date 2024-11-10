Hakkarigücü, Trabzonspor'u 3-0 Mağlup Etti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hakkarigücü, Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısı golsüz geçerken, Hakkarigücü'nün gollerini Şilan Aykoç, Lushomu Mweemba ve Rasmata Sawadogo kaydetti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hakkarigücü, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Hakkarigücü, 50. dakikada Şilan Aykoç, 54. dakikada Lushomu Mweemba ve 90+4. dakikada Rasmata Sawadogo'nun attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Konuk ekip Trabzonspor, 24. ve 90. dakikalarda kazandığı penaltı atışlarından yararlanamadı.
Karşılaşmayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir ve taraftarlar izledi.