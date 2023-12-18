Hakkarigücü'nün Kamerunlu yıldızı 2023 Kamerun Altın Top Ödülü'nü kazandı

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Marie Divene Ngah Manga, 2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde Altın Top'u kazandı.

ÖDÜLÜ ETO'O VERDİ

Kadın futbolunda 2023 yılı Ballon d'Or / Altın Top ödülünü Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarımızdan Hakkarigücü Spor forması giyen Marie Divene Ngah Manga aldı. Manga'ya ödülünü Kamerun'un dünyaca ünlü eski golcüsü ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o takdim etti.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ödül töreninde Altın Top'u Marie Divene Ngah Manga kazandı. "Ballon d'Or" Ödülünü, bir süre Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor'da forma giyen Kamerun'un dünyaca ünlü eski forveti ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun elinden aldı.