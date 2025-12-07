Haberler

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Yüksekova Spor'a 1-0 mağlup oldu

Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanan 11. hafta maçında Hakkarigücü, Yüksekova Spor'a evinde 1-0 mağlup oldu. Yağmurlu havada gerçekleşen karşılaşmada Yüksekova Spor, Ayşe Nur Sert'in 79. dakikada attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

TÜRKİYE Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Hakkarigücü Kadın takımı, kentin bir diğer takımı Yüksekova Spor'u evinde konuk etti. Yağmurlu havada oynanan maç, Yüksekova Spor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

TFF Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkarigücü Kadın Futbol takımı, ligin 11'inci haftasında Yüksekova Spor'u konuk etti. Grupta oynanan 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puanla ligin 6'ncı sırasında bulunan Hakkarigücü kadın takımı, 15 puanla 8'inci sırada bulunan Yüksekova Spor ile karşılaştı. Kent merkezindeki Merzan Şehir Stadında oynanan maçı, hakem Serkan Duru yönetirken, yardımcılıklarını ise Murat Kum, Mehmet Ali Aydemir ve Alperen Patan üstlendi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve sporseverlerin izlediği maçta her iki takım ilk yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. Yağmur yağışı altında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda mavi-beyaz formasıyla ev sahibi Hakkargücü gol atmak için kontra ataklar geliştirirken, kırmızı-siyah formasıyla rakip takımın savunması gole izin vermedi. Yüksekova Spor, 79'uncu dakikada Ayşe Nur Sert'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maç, bu skorla biterken, Yüksekova Spor, bu galibiyetle gruptaki puanını 18'e yükseltti.

