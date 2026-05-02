Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Galatasaray GAİN ile berabere kaldı

HAKKARİGÜCÜ Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray GAİN ile 1-1 berabere kaldı.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Galatasaray GAİN, 21'inci dakikada Marta Cintra'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda rakibi karşısında baskı kurmaya çalışan Hakkarigücü, gol bulamayınca devreye geride girdi.

İkinci yarıya daha baskılı ve istekli başlayan Hakkarigücü, taraftar desteğini de arkasına alarak oyunun kontrolünü ele geçirdi. Bu baskının sonucunda 49'uncu dakikada Elizabeth Owusuaa sahneye çıkarak attığı golle skoru eşitledi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sertlik artarken, iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Mücadelenin son bölümünde her iki ekip de galibiyet için yüklense de skor değişmedi ve maç 1-1 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı