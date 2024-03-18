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Hakkari Fabrika Voleybol Okulu Sporcuları TVF Başkanı'nı Ziyaret Etti

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Hakkari Fabrika Voleybol Okulu sporcuları, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti. Üstündağ, sporcuları ve antrenörleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve genç sporculara başarılar diledi.

Hakkari Fabrika Voleybol Okulu sporcuları, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti.

Üstündağ, ziyaretle ilgili federasyonun internet sitesine yaptığı açıklamada, sporcuları ve antrenörleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Genç sporcuların, geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Fabrika Voleybol Projesi'yle voleybolu daha geniş kitlelere yayıyoruz. Antrenörlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizlere rehberlik ediyor, emek veriyorlar. İnşallah, hepiniz ileride voleybol sporumuzu daha da ileriye taşıyacaksınız. Biz her zaman söylüyoruz, voleybol herkesin sporudur. Sizlerin okul hayatınızda ve spor kariyerinizde büyük başarılar elde etmenizi diliyorum."

Daha sonra genç sporcuların sorularını yanıtlayan Üstündağ, desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

2021'de kurulan Hakkari Fabrika Voleybol Okulu, 2010-2011 doğumlu sporcularıyla bu sezon midi ve küçükler kategorilerinde il şampiyonu ünvanını kazandı.

Bu başarılarıyla dikkat çeken sporcular, Amatör Gençlik Spor Kulübü çatısı altında, 25-28 Nisan ve 9-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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