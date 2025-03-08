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Hakkari'de Yeşilay Spor Oyunları Turnuvası Tamamlandı

Hakkari'de Yeşilay Spor Oyunları Turnuvası Tamamlandı
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Hakkari'de düzenlenen Yeşilay Spor Oyunları Turnuvası sona erdi. 58 sporcu, yıldızlar, kadınlar ve büyükler kategorilerinde 45 maçta mücadele etti. Etkinlik, gençlerde spor ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefliyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Yeşilay Spor Oyunları Turnuvası' sona erdi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Hayata sporla yeşil ışık yak' sloganıyla gerçekleştirilen Yeşilay Spor Oyunları Turnuvası sona erdi. Yıldızlar, kadınlar ve büyükler olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen turnuvada 58 sporcu mücadele etti.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, proje kapsamında 3 kategoride, 45 maç oynatıldığını ifade ederek, etkinliğin; gençler arasında sporu teşvik etmenin yanı sıra sağlıklı yaşam bilincini de artırdığını vurguladı.

Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara Müdür Yıldırım ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir tarafından çeşitli ödüller verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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