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Hakkari'de Yaz Kurslarına 10 Bin Kişi Katıldı

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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan eğitim, kültür, sanat ve spor branşlarındaki yaz kurslarına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde il ve ilçelerde açılan eğitim, kültür, sanat ve spor olmak üzere 35 farkı branştaki yaz kurslarına yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çocukların yaz tatilini daha iyi değerlendirmeleri amacıyla birçok farklı branşta açtığı 'Yaz Okulu' kursları devam ediyor. İl ve ilçelerde 35 farkı branştaki kurslara 7'den 70'e yaklaşık 10 bin kişi katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir, Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahri Güldal, antrenör ve gençlik liderleri katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirilerek merkez ve ilçelerde daha çok kişiye ulaşma, daha nitelikli eğitimin sağlanması için gerekli koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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