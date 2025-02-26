Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek

Hakkari'de Sporda Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Hakkari'de Sporda Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, spor müsabakalarında güvenliğin sağlanması ve taraftarların bilinçlendirilmesi amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, spordaki şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sporda şiddetin önlenmesine yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, spor müsabakalarında güvenliğin sağlanması, taraftarların bilinçlendirilmesi ve şiddetin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ele alındı. İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hakkari Zap Spor yöneticileri ve taraftar sorumluları da, centilmenlik çerçevesinde bir spor kültürü oluşturulması gerektiğini ifade ederek, bu tür toplantıların faydalı olduğunu dile getirdi.

Yetkililer, benzer çalışmaların devam edeceğini ve sporda barış, dostluk ve kardeşliğin ön planda olması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Toplantıya Hakkari Zap Spor yöneticileri, taraftardan sorumlu yöneticiler ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Diş hekiminin en yakını konuştu, kafalar daha da karıştı
img

Mourinho'nun "Maymun" ifadesini hukukçular değerlendirdi
img

Nazlı Sabancı, babalık davası sonrası soyadını sildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı

Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan 'altın kart' satışına başlıyor

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.