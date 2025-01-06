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Hakkari'de Satranç Turnuvası Final Müsabakaları Gerçekleşti

Hakkari'de Satranç Turnuvası Final Müsabakaları Gerçekleşti
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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasının final müsabakaları sonrasında dereceye giren 3 öğrenci para ödülü, kitap ve madalyon ile ödüllendirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, öğrencilerin turnuvaya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasının final müsabakaları yapıldı.

İki gün devam eden satranç turnuvasına çok sayıda öğrenci katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren 3 öğrenci; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından para ödülü, kitap ve madalyon ile ödüllendirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, değişik dallarda açmış oldukları kurslara yoğun katılımın sağlandığını belirtti. Müdür Yıldırım, "Yurt Lig Projesi kapsamında KYK öğrencilerimiz arasında satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İki gün süren turnuvada dereceye giren 3 öğrenciye değişik ödüller verdik" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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