Hakkâri'de kurumlar arası basketbol heyecanı başladı

Hakkâri'de kurumlar arası basketbol heyecanı başladı
Hakkari'de gerçekleştirilen 'Kurumlar Arası Basketbol Müsabakaları', 7 kurumun katılımıyla 2 ay boyunca sürecek. Toplamda 42 maçın oynanacağı etkinlik, sportif rekabeti ve dayanışmayı teşvik edecek.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de start alan "Kurumlar Arası Basketbol Müsabakaları", 7 kurumun katılımıyla 2 ay boyunca sürecek ve toplam 42 maça sahne olacak.

Hakkari Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar, kupa mücadelesi veren takımların kıyasıya rekabetiyle başladı. Kurumlar arası dayanışmayı ve sportif ruhu güçlendirmeyi amaçlayan organizasyonda 7 farklı kurumdan takım yer alıyor. Yaklaşık 2 ay sürecek turnuva boyunca toplam 42 maç oynanacak. Karşılaşmaların centilmence ve yüksek tempoda geçmesi beklenirken, basketbol severler de tribünlerden takımlarına destek veriyor. Organizasyon sonunda dereceye giren takımlar kupa ile ödüllendirilecek. - HAKKARİ

