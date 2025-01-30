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Hakkari'de Kadınlar için Voleybol Etkinlikleri Devam Ediyor

Hakkari'de Kadınlar için Voleybol Etkinlikleri Devam Ediyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hakkari Valiliği tarafından başlatılan 'Evinin Sultanları' projesi, kadınların fiziksel aktivite alışkanlığını artırmayı ve sosyal ortamlar yaratmayı amaçlıyor. Hakkari'de düzenlenen voleybol etkinliklerine yoğun ilgi gösteriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hakkari Valiliği tarafından kadınlara yönelik olarak başlatılan voleybol etkinlikleri devam ediyor.

Kadınları düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirmek, beden ve ruh sağlıklarını geliştirilmek üzere hayata geçirilen 'Evinin Sultanları' projesi Hakkari'de büyük ilgi görüyor. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, bakanlığın talimatıyla Hakkari'de yapılmaya devam eden projeler içerisinde 'Evinin Sultanları' projesi kapsamında başlatılan voleybol etkinliğine kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Müdür Yıldırım, "Kadınların ev ortamından biraz da olsa uzak durmalarını, mutlu olmalarını ve onlara sosyal bir ortam sağlamak, kendilerinin önemli ve kıymetli olduklarını sağlayan ortamların sayısını artırmak bizler için çok önemli. Burada kadınların spor yapmalarının yanı sıra, kendi çocuklarının da spora gitmelerinin önünü açma ve onlara destek sağlamanın da önü açılmış oluyor ve bu konuda bir farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Voleybol projesine her geçen gün ilgi artıyor. Amacımız bu projeden bütün kadınlarımızın yararlanmasını sağlamaktır. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 855 kadını salonlarımızda ağırladık" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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