Hakkari'de KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Derecik ilçesinde vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Derecik ilçe merkezinde kadın vatandaşlara yönelik aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapılmış olup, hazırlanan broşürler dağıtılarak KADES uygulaması telefonlarına yüklenmiştir" denildi. - HAKKARİ