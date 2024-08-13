Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Futbol Okulu Açan Antrenör, Genç Futbolcular Yetiştiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Üniversitesi mezunu antrenör Ronahi Perihan Akgöl, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açtığı futbol okulunda genç futbolcular yetiştiriyor. Akgöl, kız çocuklarının da futbola ilgi gösterdiği ilçede, hayatını değiştiren hocasının etkisiyle çocukların başarılı futbolcular olmasını hedefliyor.

SİİRT'te üniversite okuduktan sonra memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dönen antrenör Ronahi Perihan Akgöl (23), şimdilerde kendisi gibi futbolcular yetiştiriyor. Yüksekova'da açtığı futbol okulunda 10'u kız 23 öğrenciye eğitim veren beden eğitim bölümü mezunu Akgöl, "Benim hayatımı değiştiren bir hocam vardı. Ben de bu çocukların hayatlarına dokunmak ve onların başarılı futbolcular olmasını istiyorum" dedi.

Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde dünyaya gelen Ronahi Perihan Akgöl, ilkokulu bitirdikten sonra devam ettiği Sabancı Ortaokulu'nda Yüksekova Belediyesi Kadın Futbol Takımı Antrenörü Metin Kandan'ın yönlendirmesi ile futbol oynamaya başladı. Okul takımına girip, başarı sağlayan Akgöl, ardından beden eğitimi bölümü okumaya karar verdi. Özel yetenek sınavı ile Siirt Üniversitesi'ne girip, beden ve spor eğitimi bölümünü kazandı. Üniversitede de futbol oynayan Akgöl, 18 yaşında itibaren de Galatasaray Kulübü bünyesinde Siirt'te faaliyet gösteren futbol okulunda antrenörlük yaptı. Mezun olduktan sonra memleketine dönüp, bir futbol okulu açan Ronahi Perihan Akgöl, şimdilerde kendisi gibi futbolcular yetiştiriyor.

'MEMLEKETİME DÖNMEYİ TERCİH ETTİM'

Memleketi Hakkari'de 10'u kız 23 öğrencisine futbol eğitimi veren Ronahi Perihan, geleceğin futbolcularını yetiştirmekten büyük mutluluk duyduğunu anlattı. Bir zamanlar kız çocuklarının okula bile gönderilmediği ilçede futbola yoğun talep olduğunu ve ailelerin kız çocuklarını futbol okuluna gönderdiğini belirten Akgöl, "Futbol geçmişim ve 5 yıl antrenörlük tecrübem var. Hem profesyonel hem amatör futbol oynadım. Çalıştırdığım Siirt Üniversitesi'nin kadın futbol takımı geçen yıl şampiyon oldu. Bu tabii bana gurur veriyor. Galatasaray Futbol Okulu bünyesinde antrenörlük hayatımı sürdürebilirdim ama memleketime dönmeyi tercih ettim. Benim hayatımı değiştiren bir hocam vardı. Ben de bu çocukların hayatlarına dokunmak ve onların başarılı futbolcular olmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yüksekova Hakkari Futbol Siirt Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi? 13 Ağustos Salı Sivas'ta deprem mi oldu? Selin Ciğerci'nin eski kocası kiminle sevgili? Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim? ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım? Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 Üniversite kayıtları için istenilen evraklar! DOLAR KAÇ TL? 13 Ağustos bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar? ÜNİVERSİTE KAYITLARI nasıl yapılır, hangi tarihte başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi! Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama! Üniversite yerleştirme sonuçları için tıkla!
title