Hakkari'de Basketbol Teşvik Ligi Madalya Töreni Düzenlendi
Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Basketbol Teşvik Ligi" madalya törenine katıldı. Tören öncesinde, ligde mücadele eden takımların sporcuları kısa bir gösteri maçı yaptı. Karşılaşmayı tribünden izleyen Vali Çelik, çocukların sahadaki heyecanına ortak oldu. Ligde toplam 60 sporcunun yer aldığı turnuvada dereceye giren oyuncuların madalyalarını tek tek takdim eden Vali Çelik, sporun gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaparak, "Spor, hem bedensel hem de zihinsel gelişim için büyük bir fırsattır. Sizlerin bu başarıları, ilimizde sporun geleceği adına umut verici" dedi.

Program, Vali Çelik'in sporcular ve antrenörlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - HAKKARİ

