Hakkari'de 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Coşkusu

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "3x3 Sokak Basketbol Turnuvası" büyük ilgi gördü.

Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilciliği tarafından 'Sokaklar Bizim, Kupalar Bizim' sloganı çerçevesinde düzenlenen '3x3 Sokak Basketbol Turnuvası'na gençler yoğun katılım sağladı.

Sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş, turnuvaya beklenenin çok üzerinde katılım olduğunu belirterek, "Gençlerimizin özellikle sokak organizasyonlarına büyük ilgi gösterdiğini görmek bizi çok mutlu etti. Amacımız, gençleri spora yönlendirmek ve ilçelerimizde basketbolu daha fazla yaygınlaştırmaktır" dedi.

Sporun sağlıklı bireyler ve sağlıklı nesillerin yetişmesinde çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Aktaş, bu tür organizasyonların tüm ilçelerde daha sık yapılması gerektiğini ifade etti. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, "Yüksekova'da düzenlenen turnuvaya erkeklerde; 10 takım ve 32 sporcunun katılımıyla toplam 42 müsabaka, kızlarda ise 32 karşılaşma oynandı. Çukurca'da ise erkeklerde 40 sporcu, 42 müsabakada mücadele ederken, kız kategorisinde ise 15 maç gerçekleştirildi. Ben duygularla organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olmak üzere, ilçe müdürlüklerimize ve ilçe milli eğitim müdürlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ