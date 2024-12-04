Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi

Putin'den Türkiye sınırında büyük gözdağı

 Putin'den dikkat çeken istek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti

Putin, Suriye ile ilgili dikkat çeken isteğini Erdoğan'a iletti
Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim

"Bundan sonra senin Sedat Peker'in benim"

Hakkari'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Hakkari'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan etkinlikte engelli bireylerin toplumdaki önemi vurgulandı ve dayanışma mesajları verildi. Etkinlikte spor ve kültürel faaliyetler düzenlendi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katıldı.

Protokol üyeleri, engelli bireyler ve ailelerinin yer aldığı etkinlikte, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Vali Çelik, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, onları hayatın her alanına dahil etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Sizlere destek olmak ve engelleri birlikte aşmak için yanınızdayız" dedi.

Program kapsamında engelli bireylerin başarıları kutlanırken, spor ve kültürel etkinlikler de düzenlendi. Vali Çelik, etkinliklere katılan bireylerle yakından ilgilendi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcılar, bu anlamlı günde düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Çelik'e ve organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Putin, Suriye ile ilgili dikkat çeken isteğini Erdoğan'a iletti
img

WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak! İşte listedeki 45 telefon
img

Putin'den Türkiye sınırında büyük gözdağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları ve sözleri neler? 4 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 4 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Resmi Gazete bugün (4 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 4 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… 4 Aralık Tarihinde Olaylar 4 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Kediler rüya görür mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 4 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.