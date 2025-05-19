Hakkari'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Hakkari'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, valilik binası önünde düzenlenen törenle başladı. Etkinlikler şehir stadında jimnastik, judo ve güreş gösterileri ile devam etti, gençlik ödülleri takdim edildi ve kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, sabah saatlerinde valilik binası önünde düzenlenen törenle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Etkinlikler daha sonra şehir stadında devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından "Atatürk'e Son Mektup" adlı etkinlik gerçekleştirildi. Gençler adına yapılan konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Kutlamalarda jimnastik, judo ve güreş branşlarında gösteriler sunuldu; halk oyunları sergilendi ve konser gerçekleştirildi. Değişik spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ali Çelik ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, stant ziyaretlerinin ardından şehir stadından valilik binasına kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Programa Vali Ali Çelik'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı

Şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.