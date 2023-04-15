PSG'nin yıldızı Hakimi, boşanmak isteyen eşiyle paylaşmamak için tüm mal varlığını annesinin üzerine yaptı

Mart ayında hakkında tecavüz soruşturması açılan PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi'ye eşi Hiba Abouk, boşanma davası açmıştı. Hakimi'den mal varlığının yarısını talep eden Abouk, büyük şok yaşadı. Dünyaca ünlü futbolcunun kendi üzerine kayıtlı hiçbir şey bulunmadığı ve tüm mal varlığını annesinin üzerine yaptığı ortaya çıktı. Hakimi'nin mal varlığını eşine kaptırmamak için böyle bir yol izlediği konuşuluyor.

Paris Saint-Germain'de forma giyen Achraf Hakimi'ye mart ayında tecavüz soruşturması açılmış ve eşi Hiba Abouk bunun üzerine boşanma davası açmıştı. Hakimi'den mal varlığının yarısını isteyen Abouk, ortaya çıkan gerçekle büyük şok yaşadı.

TÜM MAL VARLIĞI ANNESİNİN ÜZERİNE YAPTI

Eşi Hiba Abouk tarafıdan mal varlığının yarısı istenen dünyaca ünlü futbolcunun üzerine kayıtlı hiçbir şey bulunamadı. Hakimi'nin tüm mal varlığını annesinin üzerine yaptığı ortaya çıktı.

RONALDO DA TAKİP EDİYOR

Aktris olan Hakimi'nin eşi Hiba Abouk'un Instagram'da 1.6 milyon takipçisi var. Abouk'u Ronaldo ve Mbappe gibi dünya futbolunun en iyi futbolcuları da takip ediyor.