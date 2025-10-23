Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu! Yeni takımında alacağı maaş belli oldu

Daha önce birçok takımla görüşen ancak sakatlık raporu ve istediği maaş ücreti nedeniyle uzun süredir boşta kalan Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.

ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech, ülkesi Fas'a geri dönerek Wydad Casablanca ile sözleşme imzaladı. Africafoot'un haberine göre Ziyech, yeni takımıyla 2027'ye dek devam eden kontratı imzaladı.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Haberde, Ziyech'in, Casablanca'dan yıllık 2 milyon euro net maaş kazanacağı, bu rakamın bonusların devreye girmesi halinde 3.5 milyon euro'ya kadar çıkacağı aktarıldı.

KARİYERİ VE RAKAMLARI

Daha önce Galatasaray ile beraber Chelsea ve Ajax gibi dev takımların da formasını giyen deneyimli yıldız, kariyeri boyunca çıktığı 497 maçta 134 gol, 135 asistlik performans sergiledi.