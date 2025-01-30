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Hakim Ziyech, Katar'ın Al-Duhail Kulübüne Transfer Oldu

Hakim Ziyech, Katar'ın Al-Duhail Kulübüne Transfer Oldu
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Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Katar ekibi Al-Duhail ile anlaştı. Ziyech, Al-Duhail'de 93 numaralı formayı giyecek.

Katar ekibi Al-Duhail, Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i transfer etti.

Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yeni adresi Katar oldu. Al-Duhail, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Ziyech'i transfer ettiklerini duyurdu.

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea, son olarak Galatasaray'da forma giydi. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılılar ile bu sezon 11 resmi maçta görev aldı.

Hakim Ziyech, Al-Duhail'de 93 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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