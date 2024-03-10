Üye Girişi
Haberler

Hakemlerden o da memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, 4-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakeme ve kararlarına tepki gösterdi. Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dezko, "İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, 4-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından hakeme ve kararlarına tepki göstererek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

''UTANÇ VERİCİ, YEMİN EDERİM''

Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dezko, "Zor bir maçtı. Zor maçın üstesinden geldik. İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. İlk defa da olmuyor bu. Bizleri geriyor bu. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum!" dedi.

"FUTBOL BÖYLE OYNANMAZ"

Maç içindeki hakem kararlarına tepki gösteren Yıldız futbolcu, "Devre arasında 'Bu tarz olaylara enerjimizi harcamayalım' diye konuştuk. Bunları değiştiremiyoruz. Her maç bu tarz şeyler oluyor. Bu tarz şeylerin olmasına her maç daha fazla izin veriliyor. Buna düşmemeliyiz diye konuştuk aramızda. Futbol böyle değil, futbol böyle oynanmaz. Bu şekilde oyun durmaz. Türk futbolu açısından, dışarıdan bakan insanlara güzel bir imaj çizmiyor bu durum. İlk yarının 23 dakika oynanması utanç verici!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Pendikspor Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Narlıdere adayı Serhat Afşar kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Narlıdere belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Menemen adayı Tekin Alptekin kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Menemen belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Milas Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Milas adayı Cumali Çelik kimdir? Saadet Partisi Menderes adayı Ahmet Alkan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Menderes belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Konak adayı Turhan Tutumlu kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Konak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kiraz adayı Mesut Sertkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kiraz belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kınık adayı Suat Savut kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kınık belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kemalpaşa adayı Gamze Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karşıyaka adayı Ozan Ganiüsmen kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karşıyaka belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karaburun adayı Zekeriya Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karaburun belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karabağlar adayı Mümin Baştürk kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Karabağlar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Güzelbahçe adayı Osman Tunç kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Güzelbahçe belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Menteşe adayı Ayla Erkut kimdir? Saadet Partisi Gaziemir adayı Hanife Bozdağ kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Gaziemir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Foça adayı İsmet Topal kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Foça belediye başkan adayı kim oldu?
500

Yorumlar (4)

Ahmet 21:

Şampiyon yine Galatasaray olacaktır inşallah.

16
19
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Sen yönet ceko...

2
5
yanıtYanıtla
Yücel AtaBir:

Boş boş konuşuyor hakemler bunlara el atmasa bunların top oynayıp gol atacagı yok bunlardsn topçuolmaz

1
3
yanıtYanıtla
Verdik y gorduk etkiyi:

Adam hakli 45 dakikada 23 dakika oynanmis... Turk futbolu boyle ancak "yarim" yol alir...

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title