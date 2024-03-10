Hakemlerden o da memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, 4-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından hakeme ve kararlarına tepki göstererek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

''UTANÇ VERİCİ, YEMİN EDERİM''

Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dezko, "Zor bir maçtı. Zor maçın üstesinden geldik. İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. İlk defa da olmuyor bu. Bizleri geriyor bu. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum!" dedi.

"FUTBOL BÖYLE OYNANMAZ"

Maç içindeki hakem kararlarına tepki gösteren Yıldız futbolcu, "Devre arasında 'Bu tarz olaylara enerjimizi harcamayalım' diye konuştuk. Bunları değiştiremiyoruz. Her maç bu tarz şeyler oluyor. Bu tarz şeylerin olmasına her maç daha fazla izin veriliyor. Buna düşmemeliyiz diye konuştuk aramızda. Futbol böyle değil, futbol böyle oynanmaz. Bu şekilde oyun durmaz. Türk futbolu açısından, dışarıdan bakan insanlara güzel bir imaj çizmiyor bu durum. İlk yarının 23 dakika oynanması utanç verici!" ifadelerini kullandı.