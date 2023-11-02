Hakemler isyanda! Yeni maaşlar "Keşke hiç zam yapmasaydınız" dedirtti

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig'de görev yapan hakemlerin maç başı ücretine yüzde 70'e varan zam yaptı. Ortalama ücretleri 840 liraya kadar yükselen hakemler, yapılan zammı yetersiz buldu.

Bölgesel Amatör Lig'de düdük çalan hakemlerin maç başı ücretlerine TFF tarafından yapılan zam memnun etmedi. Hakemler yeni ücreti yeterli bulmadı.

YÜZDE 70'E YAKIN ZAM

Akşam'da yer alan habere göre; TFF, Bölgesel Amatör Ligi'nde görev yapan hakem ve gözlemcilere yüzde 70'e yakın zam yaptı. Böylece orta hakemlerin maç başı ücreti ortalama 560 liradan 840 liraya yükseldi.

HARCIRAHLAR DA YÜKSELTİLDİ

Harcırahlar ise 150 km altı için, 275 liradan 420'ye; 150 km üstü için ise 650'den 980 liraya yükseltildi. Müsabaka tazminatlarına da bölgelere göre yüzde 25'ten, yüzde 100'e kadar değişen oranlarda iyileştirme yapıldı.