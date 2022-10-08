Giresunspor-Beşiktaş maçında olay karambol! Hakemler 3 kere karar değiştirdi
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Beşiktaş ile Giresunspor'un karşı karşıya geldiği maçta Karadeniz ekibinin kalesinin önünde yaşanan karambol çok konuşuldu. Siyah-beyazlıların Tayyip Talha Sanuç ile bulduğu golde hakem önce santra noktasını gösterdi, daha sonra ofsayt gol nedeniyle iptal edilirken son olarak da penaltı kararı çıktı. Penaltıda topun başına geçen Weghorst, kaleci Onurcan'ı geçemedi.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oldu. Mücadelenin 14. dakikasında ev sahibi ekibin kalesinde yaşanan karambol sosyal medyada gündem oldu.
VAR UYARDI
Mücadelenin 14. dakikasında Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde Tayyip Talha Sanuç topu ağlara gönderdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu önce santra noktasını gösterirken, daha sonra VAR uyarısı ile pozisyonu izlemeye gitti.
PENALTI KAÇTI
Golü ofsayt gerekçesiyle iptal eden Uğurlu, Beşiktaşlı futbolcuya faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Weghorst, Giresunspor kalecisi Onurcan'ı geçemedi.