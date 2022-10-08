Giresunspor-Beşiktaş maçında olay karambol! Hakemler 3 kere karar değiştirdi

Beşiktaş ile Giresunspor'un karşı karşıya geldiği maçta Karadeniz ekibinin kalesinin önünde yaşanan karambol çok konuşuldu. Siyah-beyazlıların Tayyip Talha Sanuç ile bulduğu golde hakem önce santra noktasını gösterdi, daha sonra ofsayt gol nedeniyle iptal edilirken son olarak da penaltı kararı çıktı. Penaltıda topun başına geçen Weghorst, kaleci Onurcan'ı geçemedi.