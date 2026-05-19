Amatör Ligde Yumruklu Saldırı: Beğendikspor Hükmen Mağlup

Edirne 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda Keşan ilçesinde 3 Mayıs'ta Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43'üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk attı. Hakem maçı tatil ederken, futbolcu B.Y. polis tarafından gözaltına alındı. B.Y., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. B.Y.'nin kulübü Beğendikspor ile ilişiği de kesildi. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, tatil edilen maçla ilgili kararını verdi. Beğendikspor'un, Yenimuhacirspor karşısında hükmen 3-0 mağlup olmasına karar verildi. Karar, kulüplere iletildi. Beğendikspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "03.05.2026 tarihinde Keşan Atatürk Stadı Sentetik Sahası'nda oynanan Yenimuhacirspor-Beğendikspor müsabakasında maç 0-0 devam ettiği esnada 43'üncü dakikada maçın hakemine yönelik saldırı sonucu yarıda kalan müsabakanın kararı tarafımıza iletilmiş olup, hükmen 3-0 Beğendikspor'un mağlubiyetine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
