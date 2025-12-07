Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında
Olympique Lyon'un Teknik Direktörü Paulo Fonseca, hakeme yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık cezanın sona ermesiyle birlikte bugün oynanan Lorient maçıyla kulübeye geri döndü. Fonseca, 2 Mart 2025'te Brest karşılaşmasında yaşanan olay sonrası aldığı cezanın ardından ilk kez takımının başında yer aldı.
9 AY SONRA TAKIMININ BAŞINA DÖNDÜ
Fonseca, bu akşam oynanan Lorient maçında takımının başında yer aldı. Fransa Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Portekizli teknik adam kulübedeki yerini aldı.
LYON 24 PUAN TOPLADI
52 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1'de 14 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Öte yandan Paulo Fonseca, Lyon'un Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarında takımını saha kenarından yönetmişti.