Herkes paylaşımını konuşuyor! Trabzonspor maçında yaşananlar Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı çıldırttı

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak çok sert açıklamalarda bulundu.

"TÜM TÜRKİYE TİYATRO SEYRETTİ"

Sancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın; tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi. Ama kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Provoke edilmek istenildi ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi. Sağ olsunlar kursaklarında kaldı. Amaçlarına ulaşamadı. Onlar kendilerini biliyorlar. Gün ola hayır ola. Onurlarıyla eksiklere rağmen mücadele ettiler, takımımı tebrik ediyorum." dedi.

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