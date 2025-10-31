Hakem Zorbay Küçük Hakkında İnceleme Devam Ediyor

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Üst Klasman Hakemi, Zorbay Küçük 'ün, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca incelemesinin devam edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği, geçtiğimiz hafta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemler hakkında yaptığı açıklamaların ardından 152 hakemi PFDK'ya sevk etmişti. Yapılan toplantı sonrasında disipline sevk edilen hakemler; 8 ay, 10 ay, 12 ay hak mahrumiyeti gibi çeşitli cezalar aldı. Disipline sevk edilen üst klasman orta hakemi Zorbay Küçük hakkında ise incelemenin devam ettiği açıklandı.