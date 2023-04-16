Fenerbahçe'ye verilen penaltı ortalığı fena karıştırdı! Hakem yorumcuları çılgına döndü

Fenerbahçe'ye Ankaragücü karşısında 87. dakikada beraberliği getiren penaltı tartışma konusu olmuştu. İrfan Can ile Hanousek arasındaki pozisyonu değerlendiren hakem yorumcuları, penaltı kararının yanlış olduğu konusunda hemfikir oldu. Bülent Yıldırım, "Bu son derece hayali bir penaltı oldu. Üzgünüm. Çok kötü bir penaltı. İnanılmaz bir karar." ifadelerini kullanırken Seçim Demirel ise, "Neye penaltı verdiği konusunu anlamakta güçlük çektim." dedi.

Ankaragücü karşısında oldukça zorlanan Fenerbahçe, 87. dakikada penaltıdan kazandığı golle skoru eşitleyip, 90+6. dakikada ise Crespo ile galibiyete uzanmıştı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı büyük tartışma yaratırken pozisyonu değerlendiren hakem yorumcuları aynı fikirde buluştu.

"ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİM"

Yayıncı kuruluşta ekrana gelen Trio programında pozisyonu değerlendiren hakem yorumcuları, penaltının yanlış karar olduğu konusunda hemfikir oldu. Seçim Demirel, "Neye penaltı verdiği konusunu anlamakta güçlük çektim. İrfan Can rakibin elini hisseder hissetmez kendini bıraktı. Etkili bir itme yok. İhlali gerektirecek ne ayaklarda, ne ellerde bir müdahale yok." dedi.

"BU SON DERECE HAYALİ BİR PENALTI OLDU"

Deniz Çoban ise, "Oyuncu refleksle ellerini koyuyor ama ellerini hiç açmıyor. Sarı kartı Hanousek'e herhalde topsuz alan ihlali olarak gösteriyor. Buradan penaltı çıkmaz." ifadelerini kullanırken Bülent Yıldırım ise, "Yoruma açık, sübjektif bir konu. Hakem kararı verdiyse kolaya kaçılıyor ve müdahale etmiyor VAR. Oyun kuralları 12. maddede dikkatsiz hareketin tarifinin hiçbir noktası yok. Bu son derece hayali bir penaltı oldu. Üzgünüm. Çok kötü bir penaltı. İnanılmaz bir karar." ifadelerini kullandı.

"PENALTI İLE ALAKASI YOK"

Bünyamin Gezer ise yaptığı değerlendirmede, "Bana göre bu pozisyonun penaltı ile uzaktan yakından alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok! Yazık. Maç kaç kaç, 1-0. Hop güle güle abi. İrfan Can 'Beni itti' diyecek, zaten direkt penaltıya gidiyor. İtme var mı, yok. Kolların hareketini görüyor musunuz, yok. İtme, tutma, çekme var mı, yok. Neyin penaltısı bu? Yazıktır. İrfan Can kendini bıraktı, hakem de yerse, hakem de yedi." dedi.

Tartışma yaratan penaltı pozisyonu (Görüntü: beIN Sports)