Hakem yorumcuları hemfikir! Eski Galatasaraylı Donk'un sahada Zaniolo'ya yaptıkları olay oldu

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta, Ryan Donk'un sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo'ya yaptığı müdahale tartışma yarattı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Donk'un İtalyan yıldıza topsuz alanda yaptığı sert hareketi değerlendiren hakem yorumcuları, pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelede Ryan Donk'un Nicolo Zaniolo'ya topsuz alanda yaptığı müdahale çok konuşuldu.

DONK'TAN ZANIOLO'YA SERT MÜDAHALE

Zaniolo ile atışma yaşayan Donk, daha sonra İtalyan yıldızı saha içinde takip ederek topsuz alanda sert bir müdahalede bulundu. Bu hareket sonrası Donk kart görmezken, yayıncı kuruluşta hakem yorumcuları pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirtti.

KIRMIZI KARTTA HEMFİKİR OLDULAR

beIN Sports'ta pozisyonu değerlendiren eski hakemler Bülent Yıldırım, Seçim Demirel ve Deniz Çoban, Donk'un Zaniolo'ya yaptığı hareketin tartışmasız kırmızı kart gerektirdiğini belirtti.