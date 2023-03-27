Hakem atamalarında sürpriz karar! Sezon başından bu yana uygulanan kriter resmen kaldırıldı

TFF Merkez Hakem Kurulu, atamalarla ilgili sürpriz bir kriter değişikliğine gitti. MHK'den yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in boyu kısalırken şampiyonluk yolunda ve küme düşme hattında büyük bir çekişme yaşanıyor. Makasın daraldığı bu haftalarda MHK sürpriz bir kriter değişikliğine gitti.

HAKEMLER ARTIK 5 HAFTADA 3 MAÇTAN FAZLA GÖREV ALABİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." denildi.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

TFF, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligmaçlarının programını açıkladı. TFF tarafından açıklanan programda, "Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.