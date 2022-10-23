Hakem Ali Palabıyık'a bilenen Galatasaray tribünlerinden olay Ali Koç tezahüratı

2 farklı üstünlüğünü koruyamayarak Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da taraftarlar karşılaşma sonrası hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan sarı-kırmızılılarda tribünler, "Ali Koç'un paralı köpekleri" tezahüratında bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı mücadele sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepki yağdı.

90+1. DAKİKADA 3 PUAN GİTTİ

11 ve 22. dakikada bulduğu gollerle maçta 2-0 öne geçen Galatasaray, 31. dakikada Sacha Boey'in kırmızı kart görmesiyle oyun olarak geriye düşmeye başladı. 90+1. dakikada yediği golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da tribünler Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

ALİ PALABIYIK'A SERT TEPKİ

90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesi sonrası sinirden çıldıran Galatasaray tribünleri, hakem Ali Palabıyık aleyhine tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı tribünlerin yaptığı, " Ali Koç'un paralı köpekleri" tezahüratı dikkat çekti.